Tirols Ex-WK-Präsident droht jetzt sogar Gefängnis

Ende Jänner fand am Landesgericht Innsbruck der Prozess gegen Christoph Walser statt. Laut Anklage soll der 50-Jährige, dessen Transportunternehmen mittlerweile in die Pleite geschlittert ist, unter anderem rund 1,1 Millionen Euro an Steuern hinterzogen und Löhne „schwarz“ ausgezahlt haben.