„Max nett zu Kimi, weil sie 2026 Kollegen sind?“

„Waren Kimi und Max so nett zueinander, weil sie nächstes Jahr Teamkollegen sind?“, sprach ORF-Experte Alexander Wurz nach dem Crash zwischen Max Verstappen und Kimi Antonelli das an, was sich wohl auch Tausende Zuschauer in Spielberg dachten. Ein kleines Schmunzeln konnte sich Interviewpartner Toto Wolff nicht verkneifen ...