Italien startet Tests mit „Sputnik V“-Impfstoff

In Rom sollen in dem auf Infektionskrankheiten spezialisierten Krankenhaus Lazzaro Spallanzani demnächst die ersten Tests mit dem russischen Impfstoff „Sputnik V“ beginnen. Wissenschaftler bescheinigen dem Vakzin eine Wirksamkeit von fast 92 Prozent. Damit ist die Effektivität vergleichbar mit bereits in der EU zugelassenen Impfstoffen.