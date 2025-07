Ein Routinier für Hartbergs Defensive

Mit dem Klub aus einem Ort in der Woiwodschaft Kleinpolen fixierte er in der abgelaufenen Saison mit dem 2. Platz in der 2. Liga den Aufstieg in die Ekstraklasa. Spendlhofer wechselte 2011 ins Ausland zu Inter Mailand, wo er nicht nur in der Primavera spielte, sondern auch in der Serie A debütierte. Die erfolgreichste Zeit hatte er beim amtierenden österreichischen Meister SK Sturm Graz. Er absolvierte 184 Spiele für die Steirer und wurde 2018 Cupsieger. Nach Engagements in Italien und Israel wechselte er nach Polen, wo er als Stammspieler wesentlich zum Erfolg beigetragen hat.