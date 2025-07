Ercan Kara wechselt fix von Samsunspor zu Rapid

„Wollte ich nichts anderes als die endgültige Rückkehr“

„Vor allem das letzte Spiel am 1. Juni werde ich nie vergessen und immer in meinem Herzen tragen. Ich wusste schon vorher, dass ich weiter für diesen geilen Verein spielen möchte, aber nach diesen großen Emotionen, die ich nach dem 3:0 gegen den LASK gemeinsam mit meinen Teamkollegen und den Fans erleben durfte, wollte ich nichts anderes als die endgültige Rückkehr zu Rapid“, wird Kara in einer Aussendung des Vereins zitiert. „Ich habe dem Klub viel zu verdanken und werde auch in der Zukunft für Grün-Weiß alles geben, denn dieser Verein ist einfach eine echte Herzensangelegenheit für mich. Ich kann es kaum erwarten, wieder vor unseren Fans zu spielen und hoffe, dass wir in der Zukunft sehr oft Grund für gemeinsame Torjubel haben.“