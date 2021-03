142.000 Corona-Impfungen in Tirol durchgeführt

In 15 Gemeinden, die an den Bezirk Schwaz angrenzen, wurden die über 65-Jährigen bereits geimpft. In den fünf Gemeinden, die aktuell mit einer Ausreisetestpflicht belegt sind (Arzl im Pitztal, Roppen, Haiming, Virgen und Matrei in Osttirol), stünde eine Impfung dieser Altergruppe unmittelbar bevor, informierte Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP). Auch in den weiteren Teilen Tirols seien die Impfungen der über 65-Jährigen bereits gestartet bzw. starten spätestens mit Beginn der kommenden Woche.