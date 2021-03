Purkersdorf: Kritik über „Grüne Bundesstraße“

Um die Wiener Straße, der wichtigsten Zufahrt zum Westen der Bundeshauptstadt, wird in Purkersdorf derzeit heftig debattiert. Engagierte Bürger fordern den Rückbau der Bundesstraße – dabei wurde diese bereits in der Vergangenheit künstlich verschmälert, um Rasern Einhalt zu gebieten. Denn die Fahrbahn wurde seinerzeit mit dem Hintergedanken errichtet, daraus eventuell einen Autobahnzubringer zu machen. Doch der Anschluss an die „West“ über die Baunzen – nun Teil des Biosphärenparks – ist heutzutage freilich undenkbar.