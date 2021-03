Der große Ernst hinter all dem skandalösen Klamauk

Spätwerk gilt es zu entdecken

Und gerade deshalb gilt es für Antonic vor allem das Spätwerk Bauers noch zu entdecken: „Es handelt sich dabei um circa zwanzig Stücke, die bislang oft nur ein einziges Mal aufgeführt wurden.“ In „Café Tamagotchi“ (2001) etwa beschäftigt er sich mit virtueller Realität und in „Die Menschenfabrik“ (1996) mit dem Klonen. „Es wäre wichtig, dass sich ein geeigneter Regisseur an ein Bauer-Stück herantraut, der nicht nur den typischen Klamauk, sondern auch den Ernst, der hinter dem Stück steht, sieht“ sagt Antonic.