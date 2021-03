SOS-Kinderdorf zieht Bilanz mit Licht und Schatten

Spuren in der Psyche

Am Tag der sozialen Arbeit muss allerdings auch von einem Jahr der sozialen Nöte gesprochen werden. Die „normale“ Entwicklung der Heranwachsenden wie etwa das Loslösen von den Eltern, unter Gleichaltrigen sein, Neues, wie etwa die erste Liebe zu wagen und vieles mehr stocke seit einem Jahr und hinterlasse Spuren in der Psyche. „Es gibt junge Menschen, die sind ernsthaft gefährdet, entwickeln psychische Symptome von starker Aggression über schwere Depressionen bis hin zu Suizidgedanken“, berichtet Wolfram Brugger, der SOS-Kinderdorf-Leiter mehrerer Wohngruppen in Innsbruck. Man appelliere an Politik und Gesellschaft, durch spezielle Hilfen diesen Jugendlichen wieder eine Perspektive und damit Hoffnung zu geben.