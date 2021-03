Zu 98% zuverlässig: Triest führt Speicheltest ein

In Triest wird erstmals italienweit ein schneller Speicheltest eingesetzt, mit dem festgestellt werden kann, ob sich jemand mit SARS-CoV-2 angesteckt hat. In lediglich drei Minuten kann ergründet werden, ob eine Person mit Covid-19 infiziert ist. Der Test wurde am Montag im Krankenhaus Maggiore der Hafenstadt vorgestellt. Der Zuverlässigkeitsgrad liegt demnach bei 98 Prozent.