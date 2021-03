AstraZeneca kämpft mit Sorgen um Vakzin-Sicherheit

AstraZeneca wies etwaige Sorgen über die Sicherheit seines Corona-Impfstoffes erneut zurück: Eine sorgfältige Analyse der Sicherheitsdaten von mehr als 17 Millionen Geimpften in der EU und Großbritannien habe keine Belege für ein höheres Risiko für Lungenembolien, tiefen Venenthrombosen und Thrombozytopenie geliefert, teilte der britische-schwedische Konzern am Sonntag in London mit. Damit bezieht sich das Unternehmen nun auf noch mehr Datensätze.