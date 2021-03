Zwettl-Todesfall: Kein Hinweis auf Vakzin-Ursache

Die Arzneimittelbehörde der Europäischen Union (EMA) hat am Mittwoch in einem vorläufigen Bericht bekannt gegeben, dass sie bisher keine Hinweise dafür habe, dass ein Todes- sowie ein Krankheitsfall in Österreich auf Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca zurückzuführen wären. Eine 49-jährige Krankenschwester des Landesklinikums Zwettl war - wie berichtet - infolge schwerer Gerinnungsstörungen gestorben, eine 35-jährige Kollegin entwickelte eine Lungenembolie, befand sich zuletzt jedoch auf dem Weg der Besserung.