Corona-Impfstreit stellt Koalition auf die Probe

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) trommelte telefonisch mehrere europäische Regierungschefs zusammen, um sich per Brief über die Verteilung des Corona-Impfstoffs zu beschweren. Währenddessen stehen Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und sein Haus wieder einmal in der Kritik.

(Bild: APA/Georg Hochmuth)