SPÖ und FPÖ geben Kurz Schuld für Impfchaos

EU-Kommissar Hahn weist Kurz-Vorwürfe zurück

Zu Wort meldete sich in der Debatte am Sonntag auch Österreichs EU-Kommissar Johannes Hahn, der die Vorwürfe seines Parteikollegen Kurz in Wien zurückwies, dem Berichte über einen „Impfbasar“ in der EU zugetragen worden waren. Der Umstand, dass manche EU-Länder mehr als die ihnen nach der Bevölkerungszahl zustehende Quote an Impfstoffen erhalten hätten, sei „nicht auf einen Willkürakt Brüssels zurückzuführen“, so Hahn.