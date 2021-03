Produktion von Lebensmitteln brach 2020 ein

Eine „Berg- und Talfahrt“ sei das Corona-Jahr 2020 gewesen, bilanzierte der Fachverband der Lebensmittelindustrie am Freitag. Als die Pandemie im Frühjahr in Österreich ankam, mussten viele der rund 27.000 Mitarbeiter der Branche Extraschichten schieben, um die sich teilweise rasch leerenden Regale in den Supermärkten wieder aufzufüllen.