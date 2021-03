Home-Office-Bilder liefern „Einladung zur Attacke“

Denn die Hintergründe in Videogesprächen oder über Hashtags wie #WorkFromHome oder #HomeOffice in sozialen Medien verbreiteten Fotos des eigenen Heimbüros offenbarten viel über Hobbies, Lieblingssportvereine oder andere persönliche Präferenzen, so Sophos in einer Mitteilung. So können Glückwunschkarten beispielsweise Geburtsdaten offenbaren, Briefköpfe oder Paketaufkleber dagegen die persönliche Adresse. Auch Namen sämtlicher Mitbewohner inklusive Kind und Kaninchen oder Informationen zu Urlaubsreisen und damit einem potenziell leerstehenden Haus sind dem IT-Sicherheitsanbieter zufolge nicht selten sichtbar.