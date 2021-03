Unbekannte ließen 400 Liter Hydrauliköl auslaufen

In der Nacht auf Donnerstag öffneten Unbekannte das Ablassventil des Hydrauliköls bei einer Betonpumpe auf einem Parkplatz in Pettneu am Arlberg. Etwa 400 Liter Öl flossen aus, doch der Großteil konnte am nächsten Tag gebunden werden. Die Polizei bittet um Hinweise.