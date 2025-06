NÖ: Jugendliche sprengen Radarbox mit Böller

Nicht zum ersten Mal

Bereits am 23. Dezember 2024 wurde das Geschwindigkeitsmessgerät auf der Wagramer Straße mit einem Böller in die Luft gejagt. Zuvor wurde um die Radarbox ein Spanngurt gespannt. Rund zwei Wochen später, am 3. Jänner, sprengten bisher Unbekannte erneut die bereits beschädigte Box. Laut einer Augenzeugin, die mit ihrem Auto vorbeifuhr, soll es sich bei den Tätern um drei Jugendliche handeln.