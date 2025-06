Sozialbetrüger ergaunerten sich fast 100.000 Euro

Gleich zwei schwere Fälle von Sozialleistungsbetrug deckten Ermittler in den vergangenen Tagen in Tirol auf. Im Unterland erschlich sich ein Einheimischer (61) fast 100.000 Euro, in dem er angab, eine Schwerarbeiterpension zu erhalten. Ein weiterer Einheimischer bezog seit 2020 zu Unrecht Familienbeihilfe.