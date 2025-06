Eklat! Darts-Star furzt vor laufender Kamera

„Er ist rausgerutscht“

„Dieses Match wird per Stream übertragen”, fand der Spielkommentator Owen Binks die Aktion gar nicht lustig. „Er ist rausgerutscht”, rechtfertigte sich der Übeltäter und fügte in Richtung seines Kontrahenten, der als Nächstes an der Reihe war, hinzu: „Warte einen Moment.“ Das Match ging mit 6:5 an Wade, der dadurch ins Viertelfinale einzog.