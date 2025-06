Sheen-Tochter zieht gegen ihre Schwester in Krieg

Die geteilten Postings, auf die Sami anspielt, sind Videos des konservativen, christlichen Influencers Bryce Crawford. Auf einem interviewt dieser eine transsexuelle Frau und Sami fasst dessen Sichtweise dann so zusammen: „Das gefühlte Geschlecht von transsexuellen Menschen ist eine Sünde. Ihr wirkliches Geschlecht ist zwischen ihren Beinen und sie können das nicht ändern. Sie müssen stattdessen ändern, was in ihrem Gehirn vor sich geht.“ Mit geschockten Gesichtsausdruck fuhr Sami dann fort: „Und meine Schwester das DAS geteilt!“