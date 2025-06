46 Tablets und 2 Laptops aus Wiener Büro gestohlen

In der Nacht auf Dienstag ist es in der Wiener Innenstadt zu einem großen Einbruchsdiebstahl in einem Büro gekommen: Ein 34-jähriger Mann soll einen Schlüsseltresor aufgebrochen und anschließend zwei Laptops sowie gleich 46 Tablets im Gesamtwert von rund 15.000 Euro gestohlen haben.