Stapler als Auslöser für Großbrand in Papierfabrik

Auch zwei Tage nach dem Ausbruch des Brands in einer Papierfabrik in Pitten im Bezirk Neunkirchen (NÖ) sind die Feuerwehren weiterhin immens gefordert. Noch immer sind 140 Kameraden auf dem Areal, ein Ende des Einsatzes ist bisher nicht in Sicht. Indes dürfte die Brandursache geklärt sein.