Ehefrau „zu ihrem eigenen Schutz“ verprügelt

Angeklagter bekannte sich teilweise schuldig

„Sie leben von ihrer Ehefrau getrennt?“, will Herr Rat wissen. „Ich bin ja in Haft, da geht das ja nicht anders“, hält der Angeklagte fest. Von einer endgültigen Trennung will der 40-Jährige aber nichts wissen. Von seinen zahlreichen Vorstrafen aber schon. Auch einen Obdachlosen soll er im Streit um einen „Tauschhandel“ zusammengeschlagen haben. „Es war eine Rauferei und ich habe in Notwehr gehandelt“, gibt er an. Prozess vertagt.