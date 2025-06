Europa drohen dank Klimakrise starke Ernteausfälle

Die Ernteverluste in den kommenden Jahrzehnten könnten in Europa teils gravierend sein: Im Mittelmeerraum könnte die Maisernte um 40 Prozent fallen – in Nordeuropa dafür um ein Zehntel steigen. Beim Weizen gebe es Ertragseinbußen von 15 bis 25 Prozent in Osteuropa, Westeuropa, Afrika und Südamerika sowie 30 bis 40 Prozent in China, Russland, den USA und Kanada.