Österreich drängt auf Verbrennungsmotoren-Verbot

„Verbrennungsmotor ist angezählt“

Greenpeace-Verkehrsexperte Benjamin Stephan begrüßte den Vorstoß mit den Worten „Verbrennungsmotor ist angezählt“. Ein festes Enddatum würde Investitionen in die Zukunft lenken und den „Stillstand“ im Verkehrssektor in Fragen des Klimaschutzes beenden, so Stephan. Er forderte die deutsche Bundesregierung auf, ein verbindliches Ausstiegsdatum auf den Weg zu bringen.