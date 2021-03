Causa Hygiene Austria: „Spitze des Eisbergs“

Er will auch durchleuchten, wo an anderer Stelle Steuergeld für Schutzmaßnahmen ausgegeben wurde. Zwar müsse der Schutz der Gesundheit an erster Stelle stehen, aber auch hier müsse man effizient arbeiten. Hoyos rechnete vor, dass bisher 700 Millionen Euro ausgegeben wurden, was 80 Euro pro Österreicher entspricht. In Deutschland seien es nur 24 Euro pro Kopf.