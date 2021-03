Hygiene Austria: Lenzing zieht sich zurück

In einer Aussendung von Lenzing am Montag hieß es, man habe „keinen vollständigen Zugang zu wichtigen Unterlagen sowie verlässlicher Dokumentation erhalten“. Deshalb sehe sich das Unternehmen „außer Stand, die operative Geschäftsführung im Interesse der Kunden der Hygiene Austria auszuüben und die beabsichtigte forensische Arbeit zur Aufarbeitung der Vorgänge umfassend und in der erforderlichen Qualität umzusetzen“. Besagte Unterlagen befänden sich „zum größten Teil in den Räumen von Palmers, zu denen Lenzing weder Zutritt noch Zugriff hat“.