Neue Vorwürfe gegen Masken-Firma Hygiene Austria

Die Zweifel an der FFP2-Maskenproduktion von Hygiene Austria wachsen. Neben dem Verdacht auf schweren gewerbsmäßigen Betrug, weil ausländische Masken umetikettiert wurden, gibt es weitere Vorwürfe: Es gibt Berichte über Schwarzarbeiter, schlechte hygienische Bedingungen und einen schweren Arbeitsunfall in der Fabrik in Wiener Neudorf, der vertuscht worden sein soll.