Papst Franziskus: „Frauen sind mutiger als Männer“

Menschenhandel finde überall und auch mitten in Europa statt, sagte Franziskus. In Rom habe er Frauen getroffen, die ausgenutzt und missbraucht wurden. „Frauen sind mutiger als Männer, das ist so“, sagte der Argentinier. Montagmittag landete die Maschine mit der Corona-geimpften Vatikan-Delegation und mehr als 70 Journalisten in Rom.