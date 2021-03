Papst im Irak: „Die Waffen sollen schweigen“

Dialog zwischen Christentum und Islam

Im Mittelpunkt der Reise steht für den Papst der interreligiöse Dialog. Er will bis Montag unterschiedliche Landesteile bereisen. Gespannt blicken viele auf das Treffen am Samstag mit dem wichtigsten schiitischen Geistlichen des Landes, Großayatollah Ali al-Sistani. Am Sonntag reist er zu Gemeinden in die nordirakischen Städte Mossul und Karakosh. Franziskus besucht den Irak in einer besonders schwierigen Zeit: Zusätzlich zu erneut steigenden Corona-Infektionszahlen hat sich zuletzt auch die Sicherheitslage verschlechtert.