„Herz aus dem Takt“ rasch abgeklärt und behandelt

„Ungefähr 15 Prozent der über 70-Jährigen leiden unter anhaltenden Symptomen von Herzrhythmusstörungen. Aber auch Jüngere sind betroffen. Vorhofflimmern zählt zu den weltweit häufigsten Herzrhythmusstörungen und kann zu Schlaganfällen führen.“ so Prim. Dr. Martin Frömmel, Vorstand Innere Medizin 3-Kardiologie am Göttlichen Heiland Krankenhaus in Wien. In Österreich sind ca. 250.000 Personen davon betroffen. Mit einer medikamentösen Therapie gelingt in manchen Fällen eine Linderung der Symptome. Dennoch ist eine Heilung der Erkrankung so meist nicht möglich. Bei anhaltenden Symptomen von unregelmäßigem Puls, sollte die Ursache gesucht werden. Ein Langzeit-EKG kann beispielsweise Rhythmusstörungen feststellen, die einer genaueren Abklärung oder einer Behandlung bedürfen. Dann kommt mitunter eine EPU zum Einsatz.