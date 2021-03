Gefährdet die EU Mobilität mit Gaga-Kriterien?

Denner rechnet zugleich damit, dass der Chipmangel die Autoindustrie noch länger beschäftigt. „Wir glauben, dass sich die gesamte Branche in den nächsten Monaten langsam aus der kritischen Versorgungslage herausarbeiten wird.“ Im Moment gehe es darum, mit den Kunden gemeinsam die Probleme zu lösen. „Alles Weitere und auch was wir daraus lernen - etwa ob wir in Zukunft größere Lagerbestände an Halbleitern brauchen, um robuster zu werden - das wollen wir nach Bewältigung der Krise gemeinsam mit unseren Kunden und Lieferanten angehen.“