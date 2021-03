Polizisten bremsen Motorrad-Bande aus

Geschickt versuchten die Mitglieder der Profi-Bande, ihre Spuren zu verwischen. So tauschten sie bei ihren Diebstouren durch Europa mehrmals die Fahrzeuge. Nach einem Motorraddiebstahl Ende Dezember in Wien konnten Beamte aus Niederösterreich vier Verdächtige nach einer spektakulären Flucht in Schrick im Bezirk Mistelbach stoppen. Drei Weißrussen (24, 27 und 40 Jahre) gestanden die Tat, ein Komplize (30) leugnet die Coups. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Kriminellen für mindestens sechs Motorraddiebstähle verantwortlich sein sollen.