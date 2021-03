Start für Baustellen-Saison

Der Start der Bauarbeiten des zweiten Abschnitts zur Umgestaltung der Unteren Landstraße in der Waldviertler Bezirkshauptstadt markiert auch den Start des Baustellen-Jahrs im gesamten Bundesland. „Wir werden insgesamt 119 Millionen Euro in die Hand nehmen, um 630 Projekte verwirklichen zu können“, so der Ausblick von Landesrat Schleritzko. Dabei soll vor allem die Steigerung der Sicherheit und der Lebensqualität auf und um Straßen im Fokus stehen.