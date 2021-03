Tiwag: Rechnungshof ortet politische Einflussnahme

Landeshauptmann Günter Platter (ÖVP) habe als Eigentümervertreter die Tiwag wiederholt um Dividendenzahlungen in konkreter Höhe ersucht, berichtete der Rechnungshof. Für das Jahr 2011 schüttete die Tiwag eine Sonderdividende von 230 Mio. Euro aus, davon 220 Mio. Euro zur Unterstützung der in Not geratenen Landesbank Hypo Tirol. Die Tiwag habe diese Ausschüttung im Jahr 2012 im Umfang von 80 Mio. Euro fremdfinanzieren müssen.