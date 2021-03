Netzwerkerin Spiegelfeld: „Spenden nebensächlich“

Auch Kurz sei an sie herangetreten, diese „Diskussionsrunden“ fortzuführen und ihn zu unterstützen - was Spiegelfeld laut eigener Aussage auch gemacht hat. „Das Spenden war völlig nebensächlich“, meinte sie, und: „Wenn mich jemand fragte, ob er spenden kann, habe ich auf die Homepage oder die zuständige Stelle für Spenden weiterverwiesen.“ Die ÖVP hat im Wahljahr 2017 4,4 Millionen Euro an Spenden eingenommen (davon entfielen fast drei Millionen Euro auf die Bundespartei), dazu kamen noch 424.000 Euro durch Sponsoring. Am Mittwoch wurde dazu auch Kurz-Berater Stefan Steiner befragt.