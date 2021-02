Kurz soll Neumann zum Frühstück getroffen haben

Schnedlitz geht von Kurz-Rücktritt aus

Am Montag hatte auch die FPÖ in der Causa nachgelegt. Hafenecker erwartet entgegen aller Aussagen der ÖVP noch diese Woche einen Rücktritt von Blümel. Am Dienstag wollen die Blauen zudem einen Misstrauensantrag gegen Blümel im Nationalrat einbringen. Noch weiter geht FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz. Er ortet „tiefste Verstrickungen“ zwischen Kurz und Neumann. Seit mehreren Tagen sei Kurz auf Tauchstation. „Nun ist auch klar, wovor er sich versteckt. Aber vor seinem eigenen Rücktritt wird er jedoch nicht davonlaufen können“, so Schnedlitz.