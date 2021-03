Kurz-Berater Steiner sagt vor U-Ausschuss aus

Abgeordnete tragen Masken von Hygiene Austria

Detail am Rande: Abgeordnete im U-Ausschuss trugen am Mittwoch Masken des Herstellers Hygiene Austria, da das Parlament diese indirekt über die Bundesbeschaffungsgesellschaft bekam. Am Dienstag gab es bei dem Unternehmen eine Razzia wegen mutmaßlich umettiketierter Produkte aus dem Ausland. Alle Fraktionen hoffen auf eine schnelle juristische Aufarbeitung der Causa.