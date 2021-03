Wegen Hanf Bekannter Reizgas in Gesicht geschossen

Es waren wohl Szenen wie einst in Chicago, die sich Ende Jänner mitten in Innsbruck abgespielt haben! Ein 19-jähriger Tiroler zückte bei einem Drogendeal plötzlich eine Gasdruckpistole und schoss einer 18-Jährigen damit ins Gesicht und in Richtung der Beine. Wegen schweren Raubes wurde der junge Mann nun verurteilt.