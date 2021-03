Ausbau der Fotovoltaik auf städtischen Gebäuden

Umgesetzt wurden sie von der Innsbrucker Immobilien GmbH (IIG). In Summe wurden bei den zehn Projekten 3760 Quadratmeter an Kollektorfläche realisiert. Zum besseren Vergleich: Damit könnte man den durchschnittlichen Jahresverbrauch von 320 Haushalten abdecken. Erst kürzlich wurde im Zuge einer Gebäudesanierung auch bei der Volksschule Arzl eine Anlage mit 182 Modulen in Betrieb genommen. Neben der IIG waren bei diesem Projekt auch die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) eingebunden.