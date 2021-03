Porsche-Fahrer raste mit 253 km/h über Südautobahn

„Empfindliche Sicherheitsleistung“

Noch etwas „eiliger“ hatte es ein russischer Autofahrer mit Wohnsitz in Deutschland in seinem Lamborghini. Er wurde mit 203 km/h geblitzt, Kennzeichen fanden sich am Luxus-Boliden keine - der Lenker wurde deshalb von Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel gestoppt. Die vom Raser zu entrichtende Sicherheitsleistung bezeichnete die Polizei als „empfindlich“.