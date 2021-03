Die Stimmung kippt: „Wir wollen endlich arbeiten!“

Die Sporthallen müssen nun rasch aufsperren

In Sachen Sport appelliert der Haiminger, dass Vereins- und gewerblicher Sport nicht auseinander dividiert und gegeneinander ausgespielt werden dürfen. „Es ist nach dieser langen und zermürbenden Zeit für die Menschen gerade jetzt unglaublich wichtig, ihre physische und psychische Gesundheit forcieren zu können – ob am Fußballplatz, in der Tennishalle, im Fitnessstudio oder in der Kletterhalle“, betont Suitner, der auch Vize-Präsident des Tiroler Fußballverbandes ist. Seine Forderung: „Wir wollen endlich wieder arbeiten!“