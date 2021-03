Hilfe, die Flügel bekommt

ist in Waidhofen so viel geholfen worden, davon möchte ich ein Stück zurückgeben“, ist Nikiema auch heute noch dankbar. Der Verein „Waidhofen. Sozial. Aktiv.“ spendete bereits damals für ihn. „Sein Engagement hat uns berührt. Und so war schnell klar, dass wir auch das Hilfsprojekt unseres ehemaligen Spendenempfängers unterstützen wollen. Schön, wenn Hilfsbereitschaft Flügel bekommt“, sagt Obmann Rudi Polt. Mit der Spendensumme von 2000 Euro konnte die Krankenstation in Nikiemas Heimatort fertiggestellt werden.