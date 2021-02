Gruber tritt zurück: „Hatte unglaubliches Glück!“

Es war, als würde jemand mein Herz im Schraubstock zusammendrücken. Ich hatte aber unglaubliches Glück. Was wäre gewesen, wenn ich mit Mario (Seidl, Anm.) in den Wald gelaufen wäre? So hat alles gepasst, bin ich noch in in die Umkleidehalle gekommen. Ich habe Gott dafür gedankt, dass er da mitgeholfen hat. Denn in Lahti gibt es ein Krankenhaus mit Spezialisierung auf Kardiologie. Ein finnischer Spezialist hat mir die Stents eingesetzt und super Arbeit geleistet.