Gut Aiderbichl nimmt jetzt auch Lipizzaner auf

Lipizzaner in der Spanischen Hofreitschule in Wien werden ordentlich gefordert und müssen bei Kapriole, Piaffe und Pas de Deux tänzeln, springen und herumstolzieren. Ältere Pferde haben nach ihren arbeitsreichen Jahren vor Publikum einen ruhigen Lebensabend verdient. Weil der Platz im Lipizzanergestüt Piber aber begrenzt ist, springt nun der Tiergnadenhof Gut Aiderbichl in Ungarn ein und nimmt Lipizzaner auf. Nun sollen sich die nicht mehr im Einsatz befindlichen Tiere ins Nachbarland gebracht werden.