Erleichterung in Gut Aiderbichl nach Öffnung

Sämtliche vorgeschriebenen und notwendigen Sicherheitsmaßnahmen wurden von den Besuchern vorbildlich eingehalten. „Endlich konnten sich in unserem weitläufigen Gelände Mensch und Tier wieder begegnen. Die Öffnung ist ein sehr emotionaler Moment für uns alle“, war Dieter Ehrengruber, Geschäftsführer von Gut Aiderbichl, gerührt. Das Tierparadies in Henndorf ist ab sofort täglich von 9 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet und freut sich auf zahlreiche Gäste. Für das leibliche Wohl ist in Form von fleischlosen Köstlichkeiten in der Innenhofhütte gesorgt.