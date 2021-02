Tiroler Wirte zwischen Angst und Verzweiflung

Sie waren die ersten, die wegen Corona zusperren mussten. Und sie sind die letzten, die aufsperren dürfen! Die Rede ist von den 12.000 Tourismusbetrieben in Tirol. „Es herrscht Angst, Verzweiflung und Ratlosigkeit“, bringt es Alois Rainer, Sprecher der Gastronomie in der Wirtschaftskammer Tirol, im „Krone“-Gespräch auf den Punkt. „Unsere Sparte ist sehr breit aufgestellt. Wir vertreten ja nicht nur Gastronomie und Hotellerie, wir sind auch für die Bäder, Kinos und Fitnesscenter zuständig“, fügt Mario Gerber, Sprecher der Hotellerie und gleichzeitig Obmann der gesamten Tourismus-Sparte, an. In Summe geht es in Tirol um 12.000 Betriebe – 10.000 davon sind Wirtshäuser und Hotels. Die ganzen Bars und Clubs haben bekanntlich seit zwölf Monaten zu, der Rest durfte im Sommer und Frühherbst kurz aufsperren. Doch seit Anfang November sind wieder alle im Lockdown.