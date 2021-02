Crash mit Lok: Osttiroler (56) hatte Schutzengel

Das hätte für den Osttiroler wesentlich schlimmer enden können! Gegen 14.30 Uhr fuhr er mit seinem Pkw trotz rotem Licht über den Bahnübergang in Assling Thal-Wilfern. „Dabei wurde das Auto von einer Lokomotive erfasst und an eine Böschung geschleudert“, heißt es seitens der Polizei. Der 56-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert.