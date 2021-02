Corona-Schummler im Visier von Ermittlungsbehörden

Dort werden auch Tipps für Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht ausgetauscht. So heißt es in diesem Zusammenhang in einer Chatgruppe von Gegnern der Covid-Maßnahmen über eine Flachgauer Medizinerin: „Sie ist uns wohlgesonnen.“ Auch der Ärztekammer sind solche Nachrichten zu Ohren gekommen. „In Zusammenhang mit dem Tragen von FFP2-Masken läuft ein Disziplinarverfahren, zwei sind in der Abklärung“, so Kammer-Chef Karl Forstner.